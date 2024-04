Hay nueva conformación de la Mesa contra la Violencia de Género

Destacan la participación, que quieren que sea preponderante, de los movimientos sociales. Desde el Municipio admitieron que están ‘reconstruyendo lazos’. Por otro lado, buscan profundizar el debate y la acción sobre nuevas normativas que ‘complican’ la intervención, sobre todo, de medidas cautelares. Anunciaron la realización de conversatorios durante todo el año.