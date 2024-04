Nuevo merendero de El Fortín: “Lo vivimos con muchísimo orgullo y felicidad”

Foto: Prensa El Fortín

Leandro Lanceta, presidente del Club El Fortín, se expresó en Lu32 sobre la inauguración del nuevo merendero que funcionará en el predio de Avenida Pellegrini. Comentó que anteriormente había uno mucho más pequeño, que compartía con la utilería de la institución, y que la capacidad era poca. Por esa razón, hace un año comenzó la construcción del nuevo lugar que albergará entre 300 y 400 chicas y chicos por día.