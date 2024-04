AM 1160 transmite al 60% de su capacidad total

Culminaron los trabajos exteriores relacionados con la elevación de la torre y la colocación de la antena en la planta transmisora de Avellaneda Oeste. El gerente general, Gabriel Panarace, reveló que se detectaron problemas en el equipo transmisor, que habían sido ocasionados por la tormenta del 12 de diciembre pasado.