En el marco de la Semana de las Américas, recuerdan tener el calendario de vacunación completo

María del Carmen Weis, responsable de Epidemiología de la Municipalidad, explicó en Lu32 de que se trata esta semana que pretende enfatizar en la vacunación en personas de todas las edades. También se refirió a la vacunación antigripal, y adelantó que fueron aplicadas casi 6000 dosis.