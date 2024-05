'Vamos a llevar la onda festivalera'

Martín Barraza, que junto con Herederos, forma parte de la primera edición de Olavarría por las Instituciones que se desarrollará este viernes en el Teatro Municipal, a beneficio de Ilusiones, dialogó con LU32 y adelantó parte del show que brindará. Indicó que hace años que no pisa el escenario de la sala, pero tiene altísimas expectativas.