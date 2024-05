Espacio '13 de Abril': “La idea es que sea un lugar al que la gente pueda concurrir activamente”

El vicepresidente de la Unión Cívica Radical, Simón Schwab, se expresó en Radio Olavarría sobre el nuevo espacio cultural que comenzó a funcionar la semana pasada en la sede radical de calle 25 de Mayo. El mismo se denomina ‘13 de abril’, en alusión a la fecha en que se reinauguró el comité, luego del incendio sufrido, y un proceso de reconstrucción que demandó 10 años.