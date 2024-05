Estacionamiento Medido: “Este nuevo sistema contribuye realmente a la seguridad vial”

En la tarde de este viernes, se realizó una conferencia de prensa en el salón blanco de la Municipalidad, en la que se explicó de que manera va a funcionar el nuevo sistema de estacionamiento medido (SEMO) que comenzará a regir desde este lunes. Estuvieron presentes el intendente municipal Maximiliano Wesner, la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el coordinador del SEM, Nicolás Martínez, y Elías Quintas, subsecretario de Protección Ciudadana.