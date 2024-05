'No se espera la presencia de nieve en ninguna parte de la provincia'

Foto: Cadena 3

Lo adelantó el meteorólogo Leo de Benedictis en diálogo con Luis Occhi este jueves. Negó lo que se decía en mapas que se habían viralizado. El profesional explicó que sí hará mucho frío, que impactará en los valores máximos de temperatura y que puede caer algo de nieve en los picos altos de Sierra de la Ventana, pero no en el resto del territorio.