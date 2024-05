Expo Angus: Cabaña Santa Sergia

Sebastián Rodríguez Larreta su referente, pero además vocal de la Asoc. Arg, de Angus, se refirió al futuro y destacó la visita del presidente Milei a la muestra. Consideró que hay confianza en las medidas de gobierno y señaló que tras el esfuerzo, llegará el despegue.