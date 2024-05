Productores continúan reclamando libre exportación de carne

Eduardo Alem, de Cabaña Udalem, se refirió a las políticas agropecuarias y deseó que se pueda volver a ser un país normal. Lo hizo tras la finalización de la Expo Angus en la Rural de Palermo, que fue visitada por el presidente Milei, que prometió bajar impuestos.