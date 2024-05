SUTEBA se manifestó por la reposición del FONID y el financiamiento educativo

Integrantes de la comisión directiva y delegados de base estuvieron en la mañana de este martes en el Paseo Mendía. Verónica Danelli, al frente del sindicato en el nivel local, expresó que el reclamo se da en los distritos, dirigido a los legisladores en el Congreso y al gobierno nacional.