La Facultad de Agronomía comienza su ciclo introductorio para el 2025

Se trata de una iniciativa destinada a quienes no tienen muy en claro aún si quieren o no irse a Azul, pero también para quienes ya lo tienen definido, expresó la secretaria académica de la casa de Altos Estudios en LU32, ingeniera Gabriela Martinoia. Recordó que la oferta es pública y gratuita.