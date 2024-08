Se cumplen 10 años de la recuperación de la identidad de Ignacio Montoya Carlotto

Mientras Ignacio, de 36 años en aquel momento, iba en auto a Buenos Aires, a la sede de la CONADI, se daba a conocer que se había restituido la identidad del nieto 114 y trascendían los primeros datos, algunos acertados, otros, bastante errados, sobre todo, para quienes residíamos en la ciudad y localidades del partido, y teníamos algún tipo de conocimiento de ciertos protagonistas de la historia.

Este lunes 5, a 10 años, Ignacio usó sus redes sociales, que son su canal de expresión habitual donde exhibe sus obras, producciones, reflexiones y opiniones, para lanzar “Postales desde el abismo”, su disco más reciente.

En lo que podría catalogarse como una reseña propia de la obra, Montoya Carlotto expresa: “En la catarata de ensayos fallidos que suele ser nuestra vida, me guardo para mí y comparto para los demás el éxito de intentarlo siempre y en ese intento un mínimo fruto que queda. Uno de esos frutos es este disco que hoy se edita y se dio a llamar "Postales desde el abismo" entendiendo al abismo como dos cosas posibles; o bien un barranco al cual caerse o también la ilusión de las aves de volar desde muy alto. Por estos días decido la segunda opción”.

En la publicación, previamente, el artista y docente hace referencia a la “efeméride”: “La sociedad en su conjunto tiene la gran obligación, ética y moral de no olvidar los sucesos trágicos que desde el pasado modelan el presente, para no repetirlos, para crecer y para mejorar”.

De todas maneras, luego también hace un señalamiento a lo que le toca desde su lugar, de víctima. Lugar del que muchas veces la sociedad, los medios de comunicación, las individualidades y colectivos en las redes sociales parecen olvidarse, pasar por alto, o peor aún, minimizar y hasta regodearse.

En el plano individual “la memoria también se mixtura en parte con el olvido... Pero ¿Qué tipo de olvido puede ejercer quien todas las mañanas frente al espejo se observa a sí mismo con la mochila trágica de un pasado que es mucho más grande que él mismo? La posibilidad de sanar surge de comenzar a honrar ese pasado, estando siempre atento al presente y construyendo desde ahí el mejor futuro posible”.

En relación a lo que le sucedió desde aquel 5 de agosto de 2014, Ignacio afirma que ha “intentado que no me conviertan en una efeméride ambulante; evitar ser el rostro de otra cosa que no soy yo y evadir creerme nadie fuera de lo que he construido para mí. He tratado entonces de edificarme a partir de ahí y no desde ahí”.

“Es hora de cerrar una etapa” sostiene y cierra: “Que exista la paz porque sin paz la vida se transforma en una triste estadística que nunca nos contempla”.

SPOTIFY https://open.spotify.com/intl-es/album/4yLfMisa4UGpGqFRj9zYq7?si=vfsdf4tmSxmurHxjapaZkQ

TIDAL https://tidal.com/browse/album/374921903?u

YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=_3LjI3zzuKw&ab_channel=rgsmusicargentina

APPLE MUSIC: https://music.apple.com/es/album/postales-desde-el-abismo/1756944744