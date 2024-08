Olavarría mostrará su oferta educativa este jueves y viernes

Será en el Salón Rivadavia, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio. Bernardo Baldino, subsecretario del área, se expresó este martes y reveló que habrá 19 instituciones educativas exponiendo las posibilidades de formación que hay en el distrito. Está abierto a los chicos de sexto y séptimo año de Secundaria, pero también al público en general.