Está en marcha la feria ‘Olavarría Estudia’ hasta este viernes

Este jueves quedó abierta, luego de un acto encabezado por el intendente Maximiliano Wesner y demás autoridades municipales y educativas. La actividad se sostiene en el Salón Rivadavia de 9 a 12 y de 14 a 17:30.