Advierten que Fanazul podría pasar a ser Sociedad Anónima

Eduardo Bercovich, Secretario General de ATE Azul, dialogó con Lu32 y detalló la situación de la fábrica de pólvora y explosivos perteneciente a la empresa estatal Fabricaciones Militares. Contó que la producción continua parada desde mayo y que alrededor del 30% de los trabajadores fueron ‘despedidos de manera encubierta’ a partir de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.