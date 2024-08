Laportilla: “El laboratorio sirve para saber los parámetros del servicio”

El subgerente de Obras Sanitarias, Ing. Emmanuel Laportilla, se expresó en Lu32 sobre la reciente puesta en funcionamiento de un laboratorio propio de Coopelectric, para realizar análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del agua. Remarcó la importancia de este nuevo proyecto para la Cooperativa y detalló los objetivos que tienen los estudios.