Lautaro Bessia: ‘Antes que ser árbitro de fútbol, soy persona’

El árbitro agredido violentamente tras el partido de fútbol que sostuvieron este domingo Estudiantes y Espigas, dialogó con LU32 desde la habitación de Clínica María Auxiliadora, donde permanecía internado en observación luego de un traumatismo de cráneo. Afirmó que no recuerda nada del momento de la agresión.