Neonatología: El Municipio comenzará a brindar servicio de alta complejidad para sus pacientes

La decisión se hará efectiva desde el 1 de septiembre, cuando culmine el contrato con Neonatología Olavarría SA, que funciona en CEMEDA. Lo comunicó el Subsecretario de Salud Médica, y director del Hospital Fernando Alí, en conferencia de prensa este miércoles. Allí agregó que el intendente definió fortalecer el servicio público, una vez que se conocieron los problemas en la clínica privada. Adelantó que no buscan “meterse” entre las negociaciones entre privados (obras sociales - prepagas y el prestador).