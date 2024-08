Sierra Chica: En tres cursos de la Escuela N°17 se decidió ‘quitar’ los celulares a estudiantes

Su director, José Mogávero, contó en Lu32 que la decisión se tomó en conjunto con las familias, profesores y preceptores, ya que notaban que el uso de teléfonos comenzaba a afectar el rendimiento pedagógico. Los cursos en los que se aplica son 2° segunda, 3° primera y 3° segunda.