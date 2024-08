Remate 47 Aniversario de Wallace S.A. Consignatarios: se realizó este jueves en Azul

El remate aniversario tuvo a la venta 3.898 vacunos, subasta que efectuó el martillero y titular de la firma Juan Wallace con plazos a 30 y 60 días. Se destacó la presencia de gran cantidad de compradores y remitentes.