LALCEC impulsa una jornada de hábitos saludables

Será este sábado en la Casa del Bicentenario, de 15 a 19 horas. Ivonne Olivetto, presidenta de LALCEC Olavarría, dialogó con Lu32 y destacó que este tipo de actividades son de suma importancia para el bienestar integral de la salud. Además, detalló el cronograma de la jornada y adelantó las próximas actividades.