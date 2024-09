Cabaña Doña María presente en la Expo Bolívar

Su representante, Rodolfo Reales, dialogó con Diego Gigi, en el tradicional evento que se realiza en la ciudad de Bolívar. Contó que participan con dos machos y una hembra de la raza ovina Pampinta, nacida en los años 70’ y caracterizada por la rusticidad de su carne. Además, anticipó un gran futuro para esta raza en el futuro.