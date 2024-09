Estancias y Cabaña Don Benjamín anticipa el próximo remate de Santo Tomás de la Sierra

Será el 21 de septiembre a las 13.45 horas en la Cabaña Saldungaray. Su representante, Esteban Marín, dialogó Diego Gigi y comentó los preparativos. Estarán ofreciendo 400 cabezas a la venta, todos premiados, y 220 toros. Detalló también las opciones de financiación y opciones de traslado. El remate se trasmitirá por el streaming del Canal Rural.