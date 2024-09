Weis: “Es importante volver a concientizar sobre la vacunación”

La Dra. María del Carmen Weis, directora de Epidemiología del Municipío, habló en Lu32 sobre la propuesta de extender el horario de vacunación en el banco de leche por esta semana. Contó que el objetivo es lograr que más personas se vacunen y se completen los calendarios. Además, recomendó comenzar con la prevención del Dengue, teniendo en cuenta los días más cálidos que se aproximan.