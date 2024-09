"Lo que ocurrió fue un acto lamentable, cobarde, que no tiene que volver a ocurrir en la Argentina"

Lo dijo el titular de la Sociedad Rural Argentina Nicolás Pino, en referencia al atentado sufrido días pasados con el envío de una carta bomba a la sede de la entidad. El dirigente estuvo presente este martes en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, con motivo de la Expo Angus que se lleva a cabo hasta el próximo viernes y en la cual está presente LU 32.