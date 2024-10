Marcha Universitaria: ‘Es fundamental que la comunidad nos acompañe’

Se realizó una conferencia de prensa por parte de las referencias locales de la UNICEN, en la previa a la marcha que, en nuestra ciudad se desarrollará este miércoles desde las 17, con partida en Pringles y Grimaldi. Los convocantes respondieron a dichos del gobierno, a los que calificaron como “fake news” y parte de una estrategia del gobierno nacional para calumniarlos.