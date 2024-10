Las internas radicales impactadas por la realidad nacional y provincial

La diputada Alejandra Lorden se expresó en Radio Olavarría y destacó a Miguel Fernández. Resaltó la unidad que se pudo lograr en la mayoría de los distritos de la Séptima Sección y se lamentó que no haya podido darse, también, a nivel provincial. De todas formas, consideró que el ex intendente de Trenque Lauquen convocará a todos los sectores. Manifestó que la UCR completa debería haber votado en contra del veto a la mejora jubilatoria y pronosticó que sostendrán la Ley de Universidades. Fue dura con la realidad del IOMA.