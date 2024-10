Piden donaciones ante la ‘crítica’ situación que atraviesa el Grupo Ilusiones

La Asociación Civil que brinda contención a personas con discapacidades severas, atraviesa complejos momentos, según describió en Lu32 su coordinadora María Inés Torres. Dijo que a los aumentos en insumos e impuestos, se agrega el atraso de los sueldos de las casi 40 personas que se desempeñan. Detalló que falta pagar el 30% de los haberes de agosto, y calificó como ‘insostenible’ a la situación. Lanzaron una campaña de donación dinero para intentar sostener a la institución.