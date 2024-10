Dislexia: ‘Cada uno procesa y aprende de manera diferente’

Foto: Prensa FIO

Lo señaló la psicopedagoga Florencia Bellomo, en LU32, cuando este martes se conmemora el Día Internacional de la condición. Ese es el término que se usa para describir a esto que padece el 10% de la población. Relacionó el abordaje con el derecho humano a la educación.