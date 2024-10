‘No veo al presidente de IOMA desde hace más de 3 años’

El titular de la FEMEBA indicó que no hay una solución a la vista en el conflicto entre la obra social y la federación que representa a los círculos médicos, porque no hay diálogo. Guillermo Cobián, junto al vicepresidente de la entidad, Sandro Scafatti, atendieron a los medios en el Círculo Médico. Cargaron contra Homero Giles, titular del IOMA y, también, contra el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Fue escéptico con la posibilidad del COCEBA.