CONICET: ‘Nunca vi esta cantidad de renuncias’

Foto: LU22

El titular de la Unidad Ejecutora de la UNICEN, Dr. Alejandro Zunino, fue consultado por LU32 en torno a cómo están pasando la situación, en el marco del conflicto de las universidades y el gobierno nacional. Explicó cómo están afectados y también puso de relevancia la investigación pública, al no existir la misma en el ámbito privado.