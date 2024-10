La coordinadora del Jardín Maternal Principito desmintió al Sindicato de Municipales

En entrevista con LU32, Daniela De Líbano, afirmó que nunca llamó llorando al titular del gremio José Stuppia. Además, relató cómo fue la intervención sindical que puso en alerta a algunas familias que tienen a sus niños y niñas en el establecimiento. Agregó que no tiene presiones de sus jefes y reconoció, de todas maneras, que el sueldo de sus compañeras es bajo.