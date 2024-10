El rector Aba se refirió a las auditorías de la UNICEN

Fuente: El Eco de Tandil

Decanos, docentes, estudiantes, graduados, no docentes y autoridades de la Unicen se reunieron en una *sesión extraordinaria del Consejo Superior* para poner en común la situación actual de la Universidad, y proyectar acciones a futuro en el marco de un reclamo concreto, que *se contemple en el Presupuesto 2025 el financiamiento para mantener en funcionamiento las universidades públicas del país, se actualicen los salarios de profesores y se permita la continuidad de los proyectos de investigación científica*. El rector Marcelo Aba abrió el encuentro y entre otros aspectos hizo un detallado informe de las auditoríasa la casa de estudios.

“La famosa falta de auditorías es el único elemento donde algunos sectores de la sociedad han dudado. Entonces quería hacer una muy breve referencia a cómo es controlada la universidad”*, señaló.

En primer lugar, Aba hizo referencia a los fondos extrapresupuestarios que ingresan a la Universidad. Los mismos, explicó, si se destinan a un proyecto, a una obra o a la compra de equipamiento, la Secretaría de Políticas Universitarias genera un programa y “lo que fuera, se rinde boletita por boletita. Por eso, si son fondos extra presupuestarios, que son los menos pero tienen su volumen, están absolutamente rendidos. Puede haber algún pequeño retraso, nosotros creemos que venimos bien al día. Pero si hay un fondo que no está en el presupuesto, no hay forma de no rendirlo”, planteó.

En segundo lugar se refirió a los montos contemplados dentro del presupuesto. El 90 por ciento, indicó, se destina a salarios. Por lo tanto incluso antes del primer día hábil de cada mes, la Secretaría de Políticas Universitarias tiene acceso al sistema que liquida y genera los pagos. A partir del mismo puede también corroborar cargos y horas de trabajo cumplidas. "9 de cada 10 pesos que vienen, los rendimos y lo pueden ver antes de que los paguemos”, subrayó.

Con respecto al 10 por ciento restante del presupuesto, indicó que se destina a funcionamiento y que la Ley establece que no se rinde. Pero la Secretaría de Políticas Universitarias tiene pleno acceso a los pagos, y puede conocer cuánto se gasta en luz o en cualquier otro servicio abonado.“¿Faltan auditorías? Nuestra Universidad tiene un sistema de auditoría interna que permanentemente está revisando lo que ocurre. Estamos permanentemente auditados al interior de la universidad. Y la auditoría no es política. Hay universidades en las que el rector nombra el auditor. En nuestra universidad tenemos una tradición de que transversalmente a las gestiones la auditoría interna sigue siendo la misma, porque es un mecanismo de reaseguro de que no lo trae el rector”, explicó sobre las auditorías internas, un mecanismo de control previsto en la Ley de Administración Financiera.

“Podemos decir que es interno, bien. Somos auditados por la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano que la Constitución nos impone para las auditorías. Es lo que corresponde”, sostuvo, para agregar que hace dos meses la Unicen firmó un convenio con la AGN para que el organismo tenga acceso a los sistemas universitarios para facilitar el trámite y tengan el total de la información de primera mano.

“¿Entonces, qué nos queda? Que no estábamos siendo auditados por la Sigen”, expresó Aba con respecto a otro de los aspectos que fueron mencionados en el debate público sobre las auditorías a las universidades. Agregó que a fin de año pasado firmaron un convenio marco para que las casas de estudio sean auditadas por dicho organismo.

Sin embargo, aclaró, en los últimos días la Procuración del Tesoro de la Nación emitió un dictamen contrario al anterior vigente a partir del cual las universidades volvieron a estar bajo la órbita directa de la Sigen en cuanto a auditorías. “Eso que parece que cambió la historia de la humanidad, en realidad es volver a la situación que teníamos en el 2022. Durante 30 años esta Universidad estuvo auditada por la Sigen. En el ejercicio 2023 no fue auditada por ese organismo, y ahora volvemos”*, manifestó.

“Estuvimos 30 años trabajando con la SIGEN, y nadie nadie detectó nada raro, no tenemos ningún problema. Entonces yo me pregunto, si tenemos las rendiciones, tenemos la auditoría interna, tenemos la AGN y tenemos la SIGEN. ¿Qué día voy a buscar la plata? Porque ahora se nos acabaron los argumentos. Acá de lo que estamos hablando es que el señor Presidente dice que los rectores son todos unos chorros. Y él tiene todos los mecanismos para auditar a quien quiera. Hoy los tiene a todos, no le quedó ninguno. Entonces, vamos a tener que salir también a decir, bueno, basta de mentir con la auditoría. Ahora estamos todos auditados. Poné la plata”*, concluyó.