REP y Alejandro Apo confirmados para la Muestra Libros y el Festival del Libro

Recordemos que este miércoles, se concretó el anuncio de realización entre el 7 y el 10 de noviembre en el Centro Cultural. La subsecretaria de Cultura del Municipio, Sofía Arévalo, se expresó en Radio OIavarría, muy expectante, por la cantidad de autores locales que ya se han inscripto para participar. Invitó a que se sigan sumando.