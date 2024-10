El Municipio intervino y confirmó al ISFD22, al menos, una cohorte más del Profesorado de Filosofía

Casi simultáneamente, mientras los estudiantes en conferencia de prensa informaban que, resultado de la lucha, lograron la apertura de las inscripciones, desde la Comuna se revelaban las gestiones para la continuidad, que eran refrendadas por los dichos del Centro de Estudiantes, en diálogo con los medios. Quedaron en un lugar complicado las autoridades políticas educativas local y regional: Julio Benítez y Marta Casanella, repudiadas por estudiantes y desautorizadas por la Comuna.