Punto Track apuesta al agro con camiones Iveco en la Fiesta del Chacarero

Ramiro Lastra, representante Punto Track S.A., presentó en la Fiesta del Chacarero en Chillar una gama de camiones Iveco de alta capacidad de carga, incluyendo modelos de escalabilidad para 52.500 y 55.000 kilos y un furgón pensado para motorhomes o distribuidoras. La agencia, ubicada en Olavarría, ofrece opciones de financiamiento con bancos privados y públicos, cubriendo hasta el 90% de las unidades con tasas accesibles. A pesar del freno en la construcción y obra pública en el contexto nacional, Lastra destacó la demanda en sectores como el agro, los parques eólicos y YPF.