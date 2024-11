RADIO EN VIVO

'El desafío es darle un nuevo enfoque institucional a la entidad, poniendo énfasis en los jóvenes'

Marcos Antía junto a presidentes de otras Sociedades Rurales en la Segunda Fiesta del Reencuentro realizada en General Lamadrid el último fin de semana

Así lo indicó el Presidente de la Sociedad Rural de General Lamadrid Marcos Antia en diálogo con Radio Olavarría quien asumió su cargo hace algo más de un año.