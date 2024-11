Satisfacción de la Cámara Empresaria por la nominación de tres mujeres para el premio anual

Foto: Archivo

En el día de la Mujer Emprendedora, la gerenta de la CEO, Mariela Azzato, se expresó en LU32, donde destacó a Marcela Guerrero, Florencia Guarino y María Barbieri, que este jueves participarán, junto a 150 mujeres de toda la provincia, de la entrega de reconocimientos “Mujer Empresaria Bonaerense” representando a Olavarría.