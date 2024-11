Reinauguraron el edificio de la Escuela Primaria 58

Fue este martes por la mañana, en Moya y Sargento Cabral, donde está ubicada la institución. El acto fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner y la directora del establecimiento, Marcela Bonepelche. La obra había sido iniciada por la gestión de Ezequiel Galli el año pasado.