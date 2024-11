Comunidades de Escuelas Especiales se manifestaron en contra de un egreso compulsivo de las instituciones

En la mañana de este viernes se congregaron en la Ex Balcani, donde funcionan las dependencias educativas como la Jefatura de Inspección y el Consejo Escolar. En diálogo con los medios, señalaron que hace algunos días fueron informados acerca del final de la escolaridad y contención. Estudiantes, padres e hijos iban a ser recibidos por Julio Benítez.