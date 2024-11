Lunes de asueto, acto y fiesta por el aniversario de Olavarría

Estaba previsto que no hubiera atención en muchas oficinas públicas de la ciudad, pero la alerta meteorológica de este domingo además, obligó a la postergación de la Fiesta en el Parque. Por los 157 años de Olavarría este lunes no abren las dependencias municipales, provinciales y nacionales, no hay atención personal en los bancos, tampoco se dictarán clases en ningún nivel educativo del partido.