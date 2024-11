La Fiesta del Choripán Serrano será el domingo 8

Desde la Comisión Organizadora de la Fiesta de Reyes, Sergio Urrutia explicó los motivos, relacionados con el pronóstico del tiempo que anuncia lluvia, que nuevamente les está jugando una mala pasada. En principio la grilla de artistas sería la misma, pero lo irán confirmando en las próximas horas.