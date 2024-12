" Las retenciones son un disparate, un impuesto altísimo que nunca vuelve al productor"

Foto: diarioeltiempo.com.ar

Así lo indicó el titular de la Sociedad Rural de Azul Hernán Moreno en diálogo con Radio Olavarría. Además se refirió al trabajo que realizan desde la institución que preside. "Trabajamos muy bien con lo que es remates de hacienda y con todo lo relacionado con equinos, aseguró"