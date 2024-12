"No podemos ponernos en contra de un estado sobre todo cuando las cosas están empezando a acomodarse"

Así lo aseguró Raúl Monferrer, desde su lugar de aeroaplicador, poniendo distancia con respecto a declaraciones de Capba ( la cámara que los nucléa en la Provincia de Buenos Aires) que se unió al reclamo de otras entidades del campo y solicitó la eliminación de las retenciones, en un duro mensaje con críticas a la política de Milei.