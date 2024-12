Gran año de trabajo para la Cooperativa Agraria Limitada de Olavarría: “Podemos salir y dar valor agregado”

Así lo expresó Lucrecia Sabattini, Presidenta de la institución local en una entrevista donde realizó un recorrido por las diferentes actividades y proyectos de la Cooperativa. Se destacó, entre los logros, la construcción del Salón de Usos Múltiples que tendrá su inauguración el 20 de diciembre en el marco de la Asamblea Anual.