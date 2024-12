Concejales tratan el Presupuesto 2025

En desarrollo...

Antes de continuar con el tratamiento del cálculo de gastos y recursos, se condonó deuda a CORPI. Aguilera mencionó que es en el marco de un convenio de colaboración que firmó el municipio con la institución.

Fue el titular del bloque oficialista el que introdujo el proyecto, afirmando que hay un incremento del 150% respecto al del 2024, con una inflación del 18,3%, que es la estimada por Nación y por la Provincia. Señaló que la inversión en obras supera los 11 mil millones de pesos. Entre las mismas marcó la pavimentación de La Rioja, la iluminación LED y ampliación de cloacas del 10 de Junio, que son obras anunciadas este año con la Provincia. También añadió otras obras en la ciudad y las localidades con diferentes intervenciones en barrios, localidades e instituciones educativas.

En otro punto destacó la caída de la recaudación del impuesto a la piedra en un 35%, además de mencionar la baja de muchos indicadores. Consideró que es un presupuesto austero, recordó que sanearon una deuda de 3 mil millones de la gestión anterior y mencionó que la Nación destinó y destinará $0 en obras. Aclaró que no están incluidos en el presupuesto los gastos que se realizarán con lo resultante de la venta de la calle a Loma Negra.

La concejal Odello consideró que hay ‘malas decisiones’ que se aprecian en el proyecto. Que el presupuesto va a contramano de lo que se ha hecho a nivel nacional. Afirma que se crea más empleo público y que se paga militancia en año electoral, con lo que resulta del aumento de tasas.

Consideró que no hay obras de envergadura en la ciudad y las localidades. Agregó que parte de gastos corrientes se financió con el Fondo Educativo este año. Habló de una doble vara, ya que el intendente participa de los banderazos por la educación pública, pero no por los banderazos por IOMA. Para ella es una “genialidad” la medida de vouchers educativos, al decir que al gobierno de Javier Milei le interesa la Educación. Para el bloque es “ficticio” el saldo positivo que se plasma en el proyecto. Presupuestan un crecimiento del gasto del 26%, pero una suba de ingresos del 17%, sentenció.

Precisó cómo en varias áreas observan una caída en la prestación de los servicios. En referencia al Hospital indicó que hay un 8% de incremento en el presupuesto, con lo que podría resolver todos los problemas del nosocomio que repasó en campaña, ironizó. Para ella, el presupuesto está armado para cubrir la campaña del 2025.

El concejal Petehs adelantó acompañamiento al presupuesto no porque consideran que es correcto, sino porque no quieren poner palos en la rueda. Afirmó que el no aprobar un presupuesto implica dejar a discreción del Ejecutivo el manejo de los fondos. “Es prácticamente el mismo que el del año pasado con cambios de nombre”, consideró. Agregó que se ajustaron los montos en base a la inflación proyectada por el gobierno nacional. Coincidió con la postura del bloque previo en torno a un mayor cantidad de gastos, pero los ingresos no suben en ese mismo nivel. Solicitó que se copie la regla del gobierno nacional del déficit 0. Para él no tiene que ver con “Milei si o Milei no”, sino que está relacionado con que no se puede gastar más de lo que se tiene. Las obras “son insignificantes” para el movimiento de Olavarría. Es de esperar un reactivamiento de la obra pública, pronosticó, y esos ingresos por el impuesto a la piedra van a crecer. Reconoció que el parate de la obra pública puso en jaque a la industria local, pero fue necesario porque en las obras públicas había robo, dijo. Relacionó la obra pública con el “plan platita”. Mencionó que no se necesita el Estado Presente para vivir, pero al tiempo declaró que no se ven las 100 viviendas por año prometidas por el intendente en campaña. Agregó que la ciudadanía conoce que hay otra forma de hacer política.

Dada su expertise, Petehs se refirió a las asignaciones relacionadas con las emergencias, y manifestó que hay una manera de bajar impuestos, si se ordenan esas tasas. Reclamó, por otro lado, que hay una partida importantísima en torno a la seguridad, pero todos los días hay hechos y también problemas en el tránsito. Fue crítico con respecto a la ampliación de la “plantilla” de empleados y solicitó que copien el plan del gobierno nacional. Aprovechó para criticar los empleados del Concejo y señaló al ex bloque al que pertenecían, por tener nombrados tres asesores para dos ediles. En otro orden, pronosticó que podrían usarse fondos públicos para la campaña, entendiendo que el municipio está gobernado por La Cámpora, ya que hay rubros en distintas áreas como “otros”, que suman $2500 millones.

Sostuvo que en pauta publicitaria están proyectados 113 millones de pesos, pero no se necesita publicidad, afirmó. Culminó la exposición deseándole buena gestión a Aguilera.

Siguió Matrella en el uso de la palabra y, en el inicio, manifestó preocupación porque el Gobierno Nacional considera no tratarlo para el próximo año. En lo local, ven un presupuesto que da continuidad a otros presentados por gestiones anteriores, que han sido cuestionados por quienes hoy son oficialismo, cuando estaban en la Oposición. Esto, sostuvo, se da por el mantenimiento de la funcionaria a cargo del área, Eugenia Bezzoni. “No hay cambios significativos en la asignación de gastos y recursos. No podemos seguir queriendo mantener todo con los ingresos que nos dan las canteras”.

Fue crítico con la ausencia de un proyecto de turismo, que prevea el reemplazo productivo para cuando se acabe la piedra. Reclamó que el impuesto a la piedra se use para la infraestructura. Agregó que el incremento de la planta de personal hace que el dinero que se usa para gastos corrientes no se pueda asignar a inversión. Describió que el intendente Wesner calificaría como “mini” plan de obras a este que presentó, si fuese concejal, como lo hizo en años anteriores cuando estaba en el Cuerpo. El origen de los fondos para obras es un 65% municipal y un 35% provincial. Aprovechó para reclamar por obras educativas para instituciones que contienen a estudiantes especiales y por las cloacas para los vecinos del 10 de Junio, que por tercera vez son incluídas en un presupuesto. Fue duro con la cantidad de obras en las localidades que es mínima. Es el 3,5% del total de ingresos por el impuesto a la piedra, y nuevamente señaló la incoherencia del oficialismo con lo que decía cuando era oposición.

Descartó tener prejuicios con las cooperativas, como dijo la Jefa de Gabinete, y expresó que ellos están preocupados por las formas de contratación y, a su vez, la pérdida de derechos laborales de los trabajadores. Agregó que están de acuerdo con el ahorro, pero no con la falta de transparencia que tienen las adjudicaciones directas.

“Salud es el área que se lleva la mayor parte del presupuesto del municipio”, reveló. En torno a seguridad, determinaron que se destinan unos $20 mil por año por persona, pero los delitos siguen en aumento. Concluyó que van a acompañar, pese a que no comparten mucho de lo plasmado en el proyecto.

El concejal Coscia indicó que esperaban un presupuesto que los distinga de anteriores, pero observaron que, en líneas generales, se asignan los mismos porcentajes a las mismas áreas que en la gestión anterior que criticaban. En referencia al tema localidad, el edil manifestó que se destina el 1.14% del total del presupuesto, que no evidencian las mejoras prometidas “de afuera hacia adentro” del partido. Respecto al turismo, que tiene presupuestado unos $276 millones, se destinan casi todos a sueldos, expresó, y no hay proyectos que vayan en línea con el potencial.

También repasó el tema obras en instituciones educativas. Recordó algunas de las que hizo la gestión Galli. Se lamentó porque no se observan proyectados el jardín 922, el Centro de Formación Laboral y el Polo Tecnológico en los terrenos del Ex Industrial. Además, tampoco hay muchas obras de reparación de los edificios, sostuvo.