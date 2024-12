Gran año de la firma Alfredo S. Mondino con la representación de Ezequiel Hourcade en Olavarría

Este lunes se llevó a cabo el último remate de este 2024 en la Sociedad Rural local. Los martilleros destacaron el encierre, las buenas ventas, la calidad de la hacienda y el trabajo realizado en los múltiples remates de esta temporada. Los primeros remates del 2025 para la firma serán en febrero.