Cocconi: “La apertura de las Termas permitió que haya crecimiento”

El intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, habló en Lu32 y realizó un balance de este año. Valoró la figura de Axel Kicillof y que sin su gestión, “hubiera sido un año muy duro”. Se refirió también a las ventajas que trajo a la ciudad la inauguración de las Termas y mencionó que planificaron muchas actividades para este verano. Además, se expresó en relación al Presupuesto 2025 y a la falta de quórum por parte de la oposición.