"Caminos rurales sigue siendo la principal demanda de los productores"

Así lo indicó el Presidente de la Sociedad Rural de Olavarría Daniel Aicaguer, quien aseguró que el 2024 fue movido en todos los ámbitos, tanto en lo local como en lo provincial. "La Rural tiene una nueva impronta y mucha gente se está acercando", indicó. Destacó la baja en el número de abigeatos.